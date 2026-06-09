お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが6月6日、自身のインスタグラムを更新。最新のオフショット写真を投稿しました。 【写真を見る】【 キンコン梶原の長女・梶原叶渚 】水色フリルワンピ姿のオフショット「久しぶりにリボンさわりました」リボン技を披露叶渚さんは「オフショットたち」というキャプションとともに、複数枚の写真を公開。「久しぶりにリボ