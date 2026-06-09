兵庫県議会の総務常任委員会＝9日午前、兵庫県庁斎藤元彦兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部＝死亡＝の私的情報漏えい問題で、管理責任を取って知事給与を減額するとした条例改正案への対応を議論する県議会総務常任委員会が9日開かれた。最大会派自民党が賛成するとしていた方針を転換、委員会として継続審議を求める意見をまとめた。自民の北口寛人幹事長によると、神戸地検の捜査で斎藤氏らが不起訴になったことを踏まえ、