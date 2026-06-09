俳優の小芝風花さんが6月8日、自身のインスタグラムを更新。青森・八戸市を旅した動画を投稿しました。 【写真を見る】【 小芝風花 】青森・八戸の旅を堪能「脂がのって美味しすぎるカンパチ」ファン反響「海鮮のっけ丼めちゃめちゃ美味しそう」「観ているだけで幸せ」「47都道府県旅青森編」と題した動画は、小芝さんが新幹線に乗って八戸へ向かうところから始まります。 小芝さんは「お腹が空いたのでまずは