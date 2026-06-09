民放公式テレビ配信サービス、TVer（ティーバー）は、プロ野球セ・パ両リーグの試合の見どころを集めた「プロ野球ハイライト」を9日から配信する。阪神タイガース、横浜DeNAベイスターズ、広島東洋カープの主催試合を除く9球団の公式戦、セ・パ交流戦を含む500試合以上のハイライト映像を、各試合の終了後から順次配信。さらに、これまでの熱戦を収めた計150本以上のハイライト映像を順次アーカイブ配信し、今シーズンの盛り上がり