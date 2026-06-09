バイオリニスト高嶋ちさ子（57）の父で音楽ディレクターの〓嶋弘之が92歳でCDデビューした「君のいない朝がくる」（10日発売）の発売記念イベントが9日、東京・江東区のカメイドロックで行われた。半世紀以上を夫婦として歩み、17年に79歳で亡くなった妻薫子さんへ贈るラブソングだ。歌唱前に「たくさんなのか、少ないのか分かりませんがお集まりいただきありがとうございます。人の迷惑を省みずにCDを出すことになりました。心配