庄内町によりますと、きょう午後１時３０分ごろ、山形県庄内町立谷沢の工藤沢集落付近で、子グマ１頭が目撃されました。 近くには民家もあるということです。 市は、自宅や倉庫の戸締りや、生ごみを放置しないなど、クマを寄せ付けないようにするよう呼びかけています。