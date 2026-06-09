俳優の新川優愛（32）が9日、東京証券取引所で行われた「インベスコQQQ」上場セレモニー／メディアカンファレンスに出席。投資へのアドバイスに真剣に耳を傾け、自身が考える「子供のお金の準備やマネー教育」について明かした。【全身ショット】華やか…！花柄のドレスで登場した新川優愛上場セレモニーでは、上場の喜びを告げる5回の打鐘のトリを務めた新川。セレモニー後のメディアカンファレンスでは、未経験の投資への関