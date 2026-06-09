スペイン代表は現地時間8日、国際親善試合でペルー代表を3−1で破った。スペイン代表にとって、同試合はFIFAワールドカップ2026前最後のテストマッチ。試合後、スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、本大会に向けた意気込みを語った。同国メディア『アス』が、同監督のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026共催国の1つであるメキシコのプエブラ州に位置する『エスタディオ・クアウテモック』でペルー