◆米大リーグアスレチックス１４―１５ブルワーズ＝延長１２回＝（８日、米ネバダ州ラスベガス＝ラスベガスボールパーク）２０２８年にラスベガスに本拠地を移転予定のアスレチックスが８日（日本時間９日）、ラスベガスでブルワーズ戦を行ったが、延長１２回で両軍計１１本塁打、３４安打の打ち合いの結果、１４―１５で敗れた。３回終了時点では８―４とリードしていたア軍だが、接戦で競り負けた。アスレチックスはこれま