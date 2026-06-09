マンチェスター・ユナイテッドがドルトムントに所属するドイツ代表DFヴァルデマール・アントンに関心を寄せているようだ。8日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在29歳のアントンはセンターバック（CB）を主戦場とするプレーヤーで、2015−16シーズンにハノーファーでプロデビューを飾った。シュトゥットガルトを経て2024年夏にドルトムントへ完全移籍加入し、ここまで公式戦通算86試合で6ゴール3アシストを