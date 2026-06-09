東京証券取引所9日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反発した。米国株式市場でハイテク株主体の株価指数が上昇したのを受け、半導体関連銘柄などが買い戻された。終値は前日比1392円03銭高の6万5416円63銭。東証株価指数（TOPIX）は43.73ポイント高の3896.11。出来高は約25億227万株だった。