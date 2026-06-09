FIFAワールドカップ2026のオフィシャルスポンサーであるマクドナルドは、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』として、17日から大会に合わせた期間限定メニュー8種類を販売する。前日の16日からは新TVCMが放映されるが、9日には先立って、新商品発表イベントが開催。新CMに出演する岡田准一さん、「Myマクドナルド リワード」のCMに出演中の影山優佳さん、元日本代表DF中澤佑二さんが登壇した。サッカー観戦は「もち