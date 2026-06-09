西武・渡辺勇太朗投手が９日、４勝目をかけて臨む１０日の広島戦（ベルーナＤ）への意気込みを語った。５月１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）から３戦２０回２／３を連続無失点と好調の右腕は「マウンドに上がってる限りはホームベースを踏ませない意識で。どの投手もそうだと思うんですけど、そこを強く持っていきたいですね」とゼロ行進の継続に意欲を示した。当日は母校・浦和学院の吹奏楽部が来場し、コラボ応援を