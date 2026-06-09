9日の赤沢亮正経済産業大臣の記者会見で「全体としてナフサは足りていないので協力していきましょうというメッセージを出しては？」と質問した記者に、大臣が猛反論した。【映像】赤沢大臣が記者を「一蹴」した瞬間（実際の様子）週刊誌の記者が「ナフサの目詰まり問題ですが、目詰まりの対策は1番川上のナフサクラッキング設備の稼働率をうんと上げて、川の上流からどんどん流してあげれば、川中、川下にも流れていくと。これ