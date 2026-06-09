赤色灯秋田県警由利本荘署は9日、山形、秋田両県にまたがる鳥海山（2236メートル）で、8日に入山し行方が分からなくなっていた滋賀県守山市川田町、無職高雄潔さん（79）の遺体を発見したと発表した。目立った外傷はなく、司法解剖して死因を調べる。登山中に遭難したとみられる。署によると、高雄さんは8日午前5時半ごろ、家族に送られ1人で秋田県側から登山を始めた。午前8時ごろに「もう少しで山頂、あと1時間くらい」と家