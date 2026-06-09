元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。後輩のTBS・田村真子アナウンサー（30）の結婚式でのショットを公開した。「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだったそんな真子を見られて私も幸せ！」と興奮とともに書き出し、振り袖姿の田村アナと顔を寄せ合う2ショットを投稿。「夫婦生活これから色々あると思うから私でよかったら何でも相談してねって伝えようと思ったけど何を