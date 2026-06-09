日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が９日、『パパママの心配事を解消ＳＰ』をテーマに放送され、５児ママの辻希美、４児ママの東原亜希らが出演する。番組公式Ｘには、辻ら出演者が勢揃いしたスタジオでの記念写真が。辻と瀬戸朝香に挟まれた前列中央、一番目立つ位置にいるのは…なんと、２０２１年限りで引退した元阪神の鳥谷敬氏（４４）だ。黒いジャケットにパンツ、インナーも全て黒で揃えたコーデだが、イケオジっぷ