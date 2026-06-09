女優の新川優愛（３２）が９日、東京証券取引所で行われた「インベスコＱＱＱ」上場セレモニーに出席した。独立系資産運用会社「インベスコ・リミテッド」の日本拠点であるインベスコ・アセット・マネジメント株式会社は「インベスコＱＱＱトラストシリーズ１」について同日、東京証券取引所より上場承認を受けたことを発表した。この日、新川は青い花をあしらった優雅なドレス姿でセレモニーに登場。上場を記念した打鐘では