鈴木誠也、今永昇太が所属するカブスで懲罰降格だ。米老舗スポーツ誌「スポーツイラストレーテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は８日（日本時間９日）、「カブス、致命的な走塁エラーを起こした選手を３Ａに降格」との記事を配信した。７日（同８日）の本拠地ジャイアンツ戦、１―１で８回カブスの攻撃。先頭アマヤが四球を選び２３歳のアルカンタラが代走として出場した。ブッシュが内野安打で出塁した後、アルカンタラは相手投手