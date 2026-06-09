お笑いトリオ「パンサー」向井慧（４０）が９日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。ココリコ・田中直樹（５５）に敗北した。この日ラジオでは「年下の友達を作れるか」対決が開催。というのも先週、同ラジオに出演したＮＯＮＳＴＹＬＥ・井上裕介が「休憩時間に１０代の高校生と、お昼ご飯を円になって食べている」と明かしたことがきっかけ。向井は「信じられない」と驚く一方で、田中は「一緒にしないで