SEVENTEENの新ユニットV8（ディエイト、バーノン）が、新曲の一部をサプライズ公開し、世界中のファンの期待を最高潮に高めた。V8は6月9日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとSEVENTEENの公式SNSを通じて、6月29日に発売される1stミニアルバム『V8』のコンセプトティーザーフィルム『peek at V8』を公開した。【写真】V8、圧巻オーラ「原動力はCARAT」今回公開された映像は、まるで一本のスタイリッシュなロードムービーを思わせる