ガールズグループizna（イズナ）が、カムバックと同時にグローバル市場で存在感を示している。6月9日、所属事務所WAKEONEは「iznaが8日にリリースした3rdミニアルバム『SET THE TEMPO』が、発売直後にワールドワイドiTunesアルバムチャートで10位を記録した」と発表した。【写真】第5世代“ビジュアルクイーン”候補のiznaメンバーWAKEONEによると、『SET THE TEMPO』は日本、インドネシア、ハンガリー、ポルトガルなど世界5地域の