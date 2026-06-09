BTSの釜山公演を控えて批判が噴出している。公務員の“強制動員論争”が勃発した。【写真】女性の“喘ぎ声”、挿入…BTS生みの親に批判殺到最近、会社員向け匿名コミュニティ「Blind」などの複数のオンラインコミュニティに、「BTSの公演に公務員が1000人も駆り出される、それもタダで」と題した告発文が掲載された。公務員とみられる投稿主のA氏は、「釜山（プサン）市が主催する無料公演でもなく、HYBEが100％の利益を上げるため