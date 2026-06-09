【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた中村健太朗が、6月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。家族ショットを公開した。【写真】「今日好き」出身イケメン「そっくり」美人姉顔出し◆中村健太朗、家族ショット披露中村は「姉誕生日おめでとう」と祝福の言葉を添え、写真を投稿。金髪姿の中村と、子どもを抱えた姉が並