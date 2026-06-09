【MOBILE SUIT ENSEMBLE31】 6月9日 予約受付開始 価格：5,500円（10個入りBOX） バンダイの組み立て式フィギュア「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE 31」がDMM通販やあみあみなどで6月9日から開始している。価格は10個入りBOXで5,500円。 本製品は「ウイングガンダムゼロ」、「ウイングガンダムゼロ拡張セット」、「高機動型ザクII（黒い三連星仕様）」、「リーオ