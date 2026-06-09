【Amazon：「30MM 1/144 EXM-H15D アチェルビー(TYPE-D)」】 6月9日 販売再開 価格：1,958円 Amazonにて、プラモデル「30MM 1/144 EXM-H15D アチェルビー(TYPE-D)」が販売再開している。価格は1,958円。 今回Amazonにて7月再入荷予定の本製品が販売再開しており、6月9日15時40分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお7月再入荷予定分のため