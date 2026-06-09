６日、「トキ村」で写真を撮る観光客。（安康＝新華社記者／張帆）【新華社西安6月9日】中国陝西省安康市石泉県城関鎮にある草池湾の「トキ村」は「国宝」トキの生息地として知られている。トキ村では、野生トキの中核保護エリアを設定した上で、トキ・稲作・魚とエビの共生システムを構築し、セレン（Se）を豊富に含む有機米やレンコンなどの農産物を栽培するとともに、使われていない農家を民宿に改修し、エコツーリズムを推進