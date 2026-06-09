俳優の桃井かおり（75）が8日、自身のインスタグラムを更新。小鉢のおかずがズラリと並んだ和のおうちごはんを披露した。【写真】「和食の宝石箱やぁ〜」「器のセレクトも楽しい」小鉢のおかずがズラリ！和のおうちごはん披露の桃井かおり2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はアメリカ・ロサンゼルスで暮らしている桃井。今回の投稿では「ちょこちょこと、なら、いくらあっても食べれる?」と切り出し、「茄焼き、