◇プロ野球ファームリーグ西武3-1巨人（6月9日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の先発、又木鉄平投手は3回に西武の野田海人選手と山村崇嘉選手のヒットで1点を失います。続く4回にはランナーを1塁に置いたところで、林安可選手に2ストライクと追い込んでからインコース膝元へのボールをライトスタンドに放り込まれ、0-3とします。打つ方では西武の先発、與座海人投手のアンダースローに苦しみ、岡田悠希選手のタイムリーで