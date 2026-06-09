プロ野球・巨人の竹丸和幸投手がマイペースな休日の過ごし方を明かしました。鷺宮製作所から25年ドラフト1位で入団した竹丸投手は、ルーキーながら開幕投手を任せられるなどここまで9試合に先発し防御率2.98。チームトップタイの5勝(4敗)をマークしています。そんな竹丸投手の休日の過ごし方について物申したのが、ドラフト5位ルーキーで同期の小濱佑斗選手。「休みの日ぐらいはたまには『外に出てリフレッシュしたら』と思ってい