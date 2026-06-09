９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３９２円０３銭（２・１７％）高の６万５４１６円６３銭だった。上昇は４営業日ぶり。日経平均は前日に２５００円超下落し、史上５番目の下げ幅を記録した。その反動から、９日の東京市場では半導体関連の銘柄を中心に買われた。前日に大きく値を下げた東京エレクトロン、アドバンテストの２銘柄で日経平均を７００円超押し上げた。日経平均の上げ幅は一時、