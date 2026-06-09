元DeNA、巨人の梶谷隆幸氏（37）が、銀次（38）と金子侑司氏（36）が司会のパーソルパ・リーグTV公式「月曜日もパテレ行き」に出演。スイングがいいと注目しているロッテの右打者の名前を挙げた。梶谷氏が「個人的に注目している」と名前を挙げたのがロッテの2年目・西川史礁外野手（23）だ。交流戦の打率・396と絶好調。梶谷氏は「スイングがいいよね。打ちそうやもん」と、説明した。銀次氏もこれに同意。「逆方向に