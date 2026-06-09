女優の安達祐実（44）が9日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。20歳になった長女について語った。安達は長女について「今海外で生活してるんです」と明かすと、「ちゃんと自立した大人の女性になっていってくれたらいいなって」と願いを語った。離れて暮らすことについて黒柳徹子から「寂しい？」と聞かれると、「意外にそうでもなくて。楽しく生きてくれていることがうれしいので。それに関して私ができると