今年に入ってから、各国の首脳が相次いで中国を訪問しており、浙江省が頻繁に訪問先に選ばれています。これまでにドイツのメルツ首相、パキスタンのシャリフ首相、セルビアのヴチッチ大統領、ラオスのトンルン国家主席などを迎えました。上海市の南、東部沿岸に位置する同省は、悠久の歴史と豊かな文化を持つだけでなく、過去数十年で独自の経済産業を築き、多くの分野で窓口の役割を果たしています。人工知能（AI）や新技術は浙江