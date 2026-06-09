ピンチハンガーに吊るされているのは、すべて靴下。しかも全部、三男ひとりのもの――。母親がThreadsに投稿したこの光景に、「どこまで出てくるねん」「うちの息子も同じ」と共感の声が相次ぎました。【写真】謎に大量の靴下、これ全部三男1人のもの…投稿したのは、韓国のアパレルや雑貨について発信しているRINDAさん（@rin.da112）。RINDAさんは、靴下を干しながら驚きが止まらなかったといいます。「まだある？まだあるか？？