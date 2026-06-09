パパが4きょうだいにマジックを披露していたときのこと。思いがけない“連携プレー”が飛び出し、長男くんがびっくり！その瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。ほほ笑ましい家族の姿に「次男くんたちの連携プレーが天才的！」「お兄ちゃん素直でかわいい♡」と反響が寄せられています。【動画】驚く長男の後ろで…兄弟の見事な連携プレー！パパのマジックを見ようと、リビングのテーブルを囲んで座る仲良し4きょ