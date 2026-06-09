2026年6月9日、韓国メディア・韓国日報は、日本の読売新聞と共同で実施した世論調査の結果、日韓関係を「良い」と評価する人の割合が韓国、日本ともに過去最高水準となったと報じた。記事によると、調査は先月（韓国日報14〜15日、読売新聞15〜17日）、韓国人1000人と日本人1040人を対象に実施された。それによると、現在の日韓関係について「良い」と回答した韓国人は66．7％で、前年の55．2％から11．5ポイント上昇した。1995年