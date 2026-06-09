国内販売終了からおよそ1年のレガシィ アウトバック「復活」!?2025年3月31日、スバルは「アウトバック」の国内販売を終了しました。「レガシィグランドワゴン」の名称で1994年に登場したアウトバックは、1997年に「レガシィランカスター」へと名称変更がおこなわれたのち、2003年に3代目へとフルモデルチェンジを果たしたタイミングでグローバルと同じアウトバックへと統一されました。ただ、その後も「レガシィ」シリーズの一