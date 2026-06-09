北中米ワールドカップで向けて調整している日本代表は、５月31日のアイスランド戦以降、対外試合を行なわずに本番に臨む。このいわば異例の事態は、物議も醸した。ただ代わりに、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施。２ー１で勝利を収めた。形式は35分×４本で、２本目と４本目の後にはPK戦も行われた。他国との試合では実現は難しかっただろうサポート