オランダ・サッカー協会は現地６月８日、北中米Ｗ杯メンバーに選ばれていたユリエン・ティンベルの離脱を発表。鼠径部の負傷は十分に回復しておらず、医療チームからＷ杯を戦い抜けるコンディションにはないと判断された。同日にチームは国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦。コディ・ガクポの２つのPKで２−１の勝利を収めたなか、心配な出来事が起こった。正GKのバルト・フェルブルッヘンが負傷交代。母国メディア『VI