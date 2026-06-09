北中米ワールドカップで日本と対戦するオランダ代表は現地６月８日、国際親善試合でウズベキスタン代表とニューヨークのアイカーン・スタジアムで対戦した。32分にコディ・ガクポのPKで先制したオランダは、その後に訪れたチャンスを仕留めきれずにいると、90＋２分に失点。それでも、その６分後にガクポのPKで勝ち越し、なんとか２−１で勝利した。FIFAランキング７位のオランダが、同50位のウズベキスタンに辛勝したなか、