きょうの東京株式市場で、日経平均株価はきのうより1392円高い6万5416円で取引を終えました。株価はきのう一時3000円以上大きく値下がりしたことで、けさは取引開始直後からAIや半導体関連株を中心に買い注文が先行。下落したタイミングで買い戻す、いわゆる「押し目買い」が広がり、午前は上げ幅が一時、1000円を超えました。ただ、その後は過熱感も意識され、一時マイナスに転じる場面もありましたが、午後に入っても日経平均株