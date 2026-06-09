皇族数の確保策をめぐる協議がヤマ場を迎えています。【写真でみる】笑顔で拍手を送られる愛子さま8日、各党の代表者らが話し合う全体会議が開かれ、衆参両院の正副議長がとりまとめた案を報告し、各党が意見表明をおこないました。どうなる？皇族数の確保策8日、都内で「ウィーン少年合唱団」のコンサートを鑑賞された、天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。会場では、上皇ご夫妻が作詞・作曲された「歌声の響」などが披露され、愛子