気象台は、9日午後3時35分に、レベル３大雨警報を奄美市、大和村、宇検村、龍郷町に発表しました。奄美地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■奄美市●レベル３大雨警報【発表】■大和村●レベル３大雨警報【発表】■宇検村●レベル３大雨警報【発表】■瀬戸内町●レベル２大雨注意報【発表】■龍郷町●レベル３大雨警報【発表】