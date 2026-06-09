気象台は、9日午後3時35分に、レベル３土砂災害警報を宇検村、瀬戸内町に発表しました。奄美地方では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■奄美市●レベル２土砂災害注意報■十島村●レベル４土砂災害危険警報■大和村●レベル２土砂災害注意報■宇検村●レベル３土砂災害警報【発表】■瀬戸内町●レベル３土砂災害警報【発表】■龍郷町●レベル２土砂災害注意報■喜界町●レベル２土砂災害注意報■徳