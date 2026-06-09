女優の安達祐実（44）が9日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の“同居人”について語った。2023年12月に2度目の離婚を発表した安達。現在は20歳長女が巣立ち、10歳の長男と生活しているが、「心の癒し」としてペットの13歳の猫を紹介した。「猫がいるんです。年とってますし、デブッとしてて、丸々で」と写真を見せながら紹介。「3年ほど前に知人から引き取ったといい「家に来た時にはぽ