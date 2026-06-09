渡辺美奈代（56）が9日までにアメーバオフィシャルブログを更新。作り置きの韓国風味付けたまごや鶏肉料理など、夕食作りの様子を公開し、ファンから反響を呼んでいる。料理の腕前やセンスの良さにも定評がある渡辺。「作り置き」のタイトルで半熟たまごを特製ダレに漬け込んだ韓国風味付けたまごの写真をアップし「夜ごはんにいただきまーす！」とコメントを寄せた。「夕食の準備始めまーす」「今夜は鶏肉つかいます」とし、