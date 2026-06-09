俳優で、登録者数180万人超を誇る2人組野球系YouTuber「あめんぼぷらす」のメンバー「しょーた」こと羽谷勝太（29）が9日、インスタグラムを更新。新会社を設立したことを発表した。羽谷は自筆の文書で「この度、株式会社FLOQを設立し、俳優として所属する事になりました」と報告。会社を設立した理由については「より一層お芝居と向き合い、俳優として可能性を広げていくための活動拠点として立ち上げました」と説明し、「今年に