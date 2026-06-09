◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦函館大２―１上武大（９日・神宮）１６年ぶり４回目の出場となった函館大（北海道学生）が、３大会連続２１回目の出場の上武大（関甲新学生）を２―１で破って初戦を突破した。試合の口火を切ったのは「１番・二塁」で先発出場した寺門史優内野手（３年＝秋田商）だ。初回フルカウントから最速１５１キロのプロ注目右腕・木口永翔（４年＝筑陽学園）の１４８