ラグビー・リーグワン２部で２０２５―２６シーズン終了後にＪＲ東日本への譲渡が決まっているＮＥＣグリーンロケッツ東葛は９日、新たなチーム名称と伸エンブレムを発表した。２０２６―２７シーズンから「ＪＲ東日本グリーンウォリアーズ東葛」が新チーム名となり、呼称は「グリーンウォリアーズ東葛」となる。ＮＥＣは昨年８月、今季終了後にチーム譲渡する検討を開始したと発表。同１２月に、ＪＲ東日本への譲渡が発表さ